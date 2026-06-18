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Anlageobjekte in Thüringen gesucht

Für einen privaten Investor suchen wir Anlageobjekte im Freistaat Thüringen ab einem Kaufpreis von 500.000 Euro.

Besonders interessant sind Immobilien in den Städten und Regionen:

  • Gotha
  • Eisenach
  • Erfurt
  • Weimar
  • Gera
  • Arnstadt
  • Jena

Gesucht werden unter anderem:

  • Mehrfamilienhäuser
  • Wohn- und Geschäftshäuser
  • Gewerbeimmobilien
  • vermietete Immobilien
  • Immobilien mit Entwicklungspotenzial
  • Portfolios und größere Einzelobjekte

Für passende Immobilien liegt ein konkretes Kaufinteresse eines privaten Investors vor. Die Finanzierung geeigneter Objekte ist grundsätzlich gesichert.

Tippgeber gesucht

Sie kennen einen Eigentümer, der ein Anlageobjekt verkaufen möchte?

Für erfolgreiche Hinweise, die zu einem notariellen Kaufvertrag führen, zahlen wir eine Tippgeberprovision in Höhe von 1.000 Euro.

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RR Immobilien Gotha
Ronald Raßmann

Telefon: 0151 41350336
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