Anlageobjekte in Thüringen gesucht

Für einen privaten Investor suchen wir Anlageobjekte im Freistaat Thüringen ab einem Kaufpreis von 500.000 Euro.

Besonders interessant sind Immobilien in den Städten und Regionen:

Gotha

Eisenach

Erfurt

Weimar

Gera

Arnstadt

Jena

Gesucht werden unter anderem:

Mehrfamilienhäuser

Wohn- und Geschäftshäuser

Gewerbeimmobilien

vermietete Immobilien

Immobilien mit Entwicklungspotenzial

Portfolios und größere Einzelobjekte

Für passende Immobilien liegt ein konkretes Kaufinteresse eines privaten Investors vor. Die Finanzierung geeigneter Objekte ist grundsätzlich gesichert.

Tippgeber gesucht

Sie kennen einen Eigentümer, der ein Anlageobjekt verkaufen möchte?

Für erfolgreiche Hinweise, die zu einem notariellen Kaufvertrag führen, zahlen wir eine Tippgeberprovision in Höhe von 1.000 Euro.

Kontakt

RR Immobilien Gotha

Ronald Raßmann

Telefon: 0151 41350336

E-Mail: post@rr-immobilien-gotha.de

Gerne prüfen wir Ihr Angebot diskret und unverbindlich.