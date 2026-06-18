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Wohn- und Geschäftshäuser in Thüringen gesucht

Wohn- und Geschäftshäuser in Thüringen gesucht

Für einen privaten Investor suchen wir Wohn- und Geschäftshäuser in Thüringen ab einem Kaufpreis von 300.000 Euro.

Besonders interessant sind Immobilien in den Städten und Regionen:

  • Gotha
  • Erfurt
  • Weimar
  • Eisenach
  • Arnstadt
  • Jena
  • Gera

Auch Immobilien mit Modernisierungsbedarf oder Entwicklungspotenzial können interessant sein.

Sind Sie Eigentümer eines Wohn- und Geschäftshauses oder kennen Sie jemanden, der über einen Verkauf nachdenkt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Für passende Immobilien liegt ein konkretes Kaufinteresse vor. Die Finanzierung geeigneter Objekte ist grundsätzlich gesichert

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Für erfolgreiche Hinweise, die zu einem notariellen Kaufvertrag führen, zahlen wir eine Tippgeberprovision in Höhe von 1.000 Euro.

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RR Immobilien Gotha
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