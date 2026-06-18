Für einen privaten Investor suchen wir Wohn- und Geschäftshäuser in Thüringen ab einem Kaufpreis von 300.000 Euro.

Besonders interessant sind Immobilien in den Städten und Regionen:

Gotha

Erfurt

Weimar

Eisenach

Arnstadt

Jena

Gera

Auch Immobilien mit Modernisierungsbedarf oder Entwicklungspotenzial können interessant sein.

Sind Sie Eigentümer eines Wohn- und Geschäftshauses oder kennen Sie jemanden, der über einen Verkauf nachdenkt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Für passende Immobilien liegt ein konkretes Kaufinteresse vor. Die Finanzierung geeigneter Objekte ist grundsätzlich gesichert

Tippgeber gesucht

Sie kennen einen Eigentümer, der sein Wohn- und Geschäftshaus verkaufen möchte?

Für erfolgreiche Hinweise, die zu einem notariellen Kaufvertrag führen, zahlen wir eine Tippgeberprovision in Höhe von 1.000 Euro.

Kontakt

RR Immobilien Gotha

Ronald Raßmann

Telefon: 0151 41350336

E-Mail: post@rr-immobilien-gotha.de

Gerne prüfen wir Ihr Angebot diskret und unverbindlich.