Im Auftrag eines privaten Investors suchen wir Gewerbeimmobilien in Thüringen ab einem Kaufpreis von 300.000 Euro.

Besonders interessant sind Objekte in den Städten und Regionen:

Gotha

Eisenach

Erfurt

Weimar

Jena

Gera

Gesucht werden unter anderem:

Büro- und Geschäftshäuser

Lager- und Logistikimmobilien

Hallen und Produktionsstätten

Einzelhandelsimmobilien

Gewerbegrundstücke mit Entwicklungspotenzial

Für passende Immobilien liegt ein konkretes Kaufinteresse eines privaten Investors vor. Die Finanzierung geeigneter Objekte ist grundsätzlich gesichert.

Tippgeber gesucht

Sie kennen einen Eigentümer, der eine Gewerbeimmobilie verkaufen möchte?

Für erfolgreiche Hinweise, die zu einem notariellen Kaufvertrag führen, zahlen wir eine Tippgeberprovision in Höhe von 1.000 Euro.

Kontakt

RR Immobilien Gotha

Ronald Raßmann

Telefon: 0151 41350336

E-Mail: post@rr-immobilien-gotha.de

Gerne prüfen wir Ihr Angebot diskret und unverbindlich.