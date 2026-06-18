Im Auftrag eines privaten Investors suchen wir Gewerbeimmobilien in Thüringen ab einem Kaufpreis von 300.000 Euro.
Besonders interessant sind Objekte in den Städten und Regionen:
- Gotha
- Eisenach
- Erfurt
- Weimar
- Jena
- Gera
Gesucht werden unter anderem:
- Büro- und Geschäftshäuser
- Lager- und Logistikimmobilien
- Hallen und Produktionsstätten
- Einzelhandelsimmobilien
- Gewerbegrundstücke mit Entwicklungspotenzial
Für passende Immobilien liegt ein konkretes Kaufinteresse eines privaten Investors vor. Die Finanzierung geeigneter Objekte ist grundsätzlich gesichert.
Tippgeber gesucht
Sie kennen einen Eigentümer, der eine Gewerbeimmobilie verkaufen möchte?
Für erfolgreiche Hinweise, die zu einem notariellen Kaufvertrag führen, zahlen wir eine Tippgeberprovision in Höhe von 1.000 Euro.
Kontakt
RR Immobilien Gotha
Ronald Raßmann
Telefon: 0151 41350336
E-Mail: post@rr-immobilien-gotha.de
Gerne prüfen wir Ihr Angebot diskret und unverbindlich.