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Investor sucht Mehrfamilienhäuser in Thüringen

Für einen privaten Investor suchen wir Mehrfamilienhäuser in Thüringen ab einem Kaufpreis von 300.000 Euro.

Gesucht werden insbesondere:

  • Mehrfamilienhäuser
  • Zinshäuser
  • Wohnanlagen
  • Wohn- und Geschäftshäuser
  • Anlageimmobilien mit Entwicklungspotenzial

Besonders interessant sind Immobilien in den Städten und Regionen:

  • Gotha
  • Eisenach
  • Arnstadt
  • Ilmenau
  • Erfurt
  • Weimar
  • Jena
  • Gera
  • Meiningen

Auch sanierungsbedürftige Immobilien, Objekte mit Leerstand oder Immobilien aus Erbengemeinschaften können interessant sein.

Sind Sie Eigentümer eines Mehrfamilienhauses oder kennen Sie jemanden, der über einen Verkauf nachdenkt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Für passende Objekte liegt ein konkretes Kaufinteresse eines privaten Investors vor. Die Finanzierung geeigneter Immobilien ist grundsätzlich gesichert.

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RR Immobilien Gotha
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