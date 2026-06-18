Im Auftrag eines privaten Investors suchen wir exklusive Immobilien in Thüringen.

Gesucht werden insbesondere:

Villen und Stadtvillen

Penthäuser

Design- und Premiumhäuser

Herrenhäuser

historische Immobilien

repräsentative Wohnimmobilien

Besonders interessant sind Objekte in den Städten und Regionen:

Gotha

Eisenach

Erfurt

Weimar

Jena

Arnstadt

Selbstverständlich können auch Immobilien aus anderen Regionen Thüringens angeboten werden.

Gesucht werden exklusive Immobilien ab einem Kaufpreis von 500.000 Euro. Besonders interessant sind Objekte ab 1 Million Euro.

Weitere Informationen finden Sie auf:

https://exklusive-immobilien-thueringen.de/

Tippgeber gesucht

Sie kennen einen Eigentümer, der eine exklusive Immobilie verkaufen möchte?

Für erfolgreiche Hinweise, die zu einem notariellen Kaufvertrag führen, zahlen wir eine Tippgeberprovision in Höhe von 1.000 Euro.

Konkretes Kaufinteresse vorhanden

Für passende Immobilien liegt ein konkretes Kaufinteresse eines privaten Investors vor. Die Finanzierung geeigneter Objekte ist grundsätzlich gesichert.

Kontakt

RR Immobilien Gotha

Ronald Raßmann

Telefon: 0151 41350336

E-Mail: post@rr-immobilien-gotha.de

Gerne prüfen wir Ihr Angebot diskret und unverbindlich.