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Exklusive Immobilien in Thüringen gesucht

Exklusive Immobilien in Thüringen gesucht

Im Auftrag eines privaten Investors suchen wir exklusive Immobilien in Thüringen.

Gesucht werden insbesondere:

  • Villen und Stadtvillen
  • Penthäuser
  • Design- und Premiumhäuser
  • Herrenhäuser
  • historische Immobilien
  • repräsentative Wohnimmobilien

Besonders interessant sind Objekte in den Städten und Regionen:

  • Gotha
  • Eisenach
  • Erfurt
  • Weimar
  • Jena
  • Arnstadt

Selbstverständlich können auch Immobilien aus anderen Regionen Thüringens angeboten werden.

Gesucht werden exklusive Immobilien ab einem Kaufpreis von 500.000 Euro. Besonders interessant sind Objekte ab 1 Million Euro.

Weitere Informationen finden Sie auf:

https://exklusive-immobilien-thueringen.de/

Tippgeber gesucht

Sie kennen einen Eigentümer, der eine exklusive Immobilie verkaufen möchte?

Für erfolgreiche Hinweise, die zu einem notariellen Kaufvertrag führen, zahlen wir eine Tippgeberprovision in Höhe von 1.000 Euro.

Konkretes Kaufinteresse vorhanden

Für passende Immobilien liegt ein konkretes Kaufinteresse eines privaten Investors vor. Die Finanzierung geeigneter Objekte ist grundsätzlich gesichert.

Kontakt

RR Immobilien Gotha
Ronald Raßmann

Telefon: 0151 41350336
E-Mail: post@rr-immobilien-gotha.de

Gerne prüfen wir Ihr Angebot diskret und unverbindlich.

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