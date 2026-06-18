Grundstücke mit Entwicklungspotenzial in Thüringen gesucht

Für einen privaten Investor suchen wir Grundstücke mit Entwicklungspotenzial im Bundesland Thüringen.

Gesucht werden Grundstücke ab einem Kaufpreis von 300.000 Euro.

Besonders interessant sind Grundstücke in den Städten und Regionen:

Gotha

Eisenach

Erfurt

Weimar

Jena

Gera

Arnstadt

Gesucht werden unter anderem:

Baugrundstücke

Gewerbegrundstücke

größere Grundstücksflächen

Grundstücke für Wohn- oder Gewerbeprojekte

Grundstücke mit Altbestand

Entwicklungsflächen

Auch Grundstücke mit Sanierungsobjekten, Leerstand oder Projektentwicklungspotenzial können interessant sein.

Tippgeber gesucht

Sie kennen einen Eigentümer, der ein Grundstück mit Entwicklungspotenzial verkaufen möchte?

Für erfolgreiche Hinweise, die zu einem notariellen Kaufvertrag führen, zahlen wir eine Tippgeberprovision in Höhe von 1.000 Euro.

Konkretes Kaufinteresse vorhanden

Für passende Grundstücke liegt ein konkretes Kaufinteresse eines privaten Investors vor. Die Finanzierung geeigneter Objekte ist grundsätzlich gesichert.

Kontakt

RR Immobilien Gotha

Ronald Raßmann

Telefon: 0151 41350336

E-Mail: post@rr-immobilien-gotha.de

Gerne prüfen wir Ihr Angebot diskret und unverbindlich.