Grundstücke mit Entwicklungspotenzial in Thüringen gesucht

Für einen privaten Investor suchen wir Grundstücke mit Entwicklungspotenzial im Bundesland Thüringen.
Gesucht werden Grundstücke ab einem Kaufpreis von 300.000 Euro.
Besonders interessant sind Grundstücke in den Städten und Regionen:
- Gotha
- Eisenach
- Erfurt
- Weimar
- Jena
- Gera
- Arnstadt
Gesucht werden unter anderem:
- Baugrundstücke
- Gewerbegrundstücke
- größere Grundstücksflächen
- Grundstücke für Wohn- oder Gewerbeprojekte
- Grundstücke mit Altbestand
- Entwicklungsflächen
Auch Grundstücke mit Sanierungsobjekten, Leerstand oder Projektentwicklungspotenzial können interessant sein.
Tippgeber gesucht
Sie kennen einen Eigentümer, der ein Grundstück mit Entwicklungspotenzial verkaufen möchte?
Für erfolgreiche Hinweise, die zu einem notariellen Kaufvertrag führen, zahlen wir eine Tippgeberprovision in Höhe von 1.000 Euro.
Konkretes Kaufinteresse vorhanden
Für passende Grundstücke liegt ein konkretes Kaufinteresse eines privaten Investors vor. Die Finanzierung geeigneter Objekte ist grundsätzlich gesichert.
Kontakt
RR Immobilien Gotha
Ronald Raßmann
Telefon: 0151 41350336
E-Mail: post@rr-immobilien-gotha.de
Gerne prüfen wir Ihr Angebot diskret und unverbindlich.