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Grundstücke mit Entwicklungspotenzial in Thüringen gesucht

Grundstücke mit Entwicklungspotenzial in Thüringen gesucht

Für einen privaten Investor suchen wir Grundstücke mit Entwicklungspotenzial im Bundesland Thüringen.

Gesucht werden Grundstücke ab einem Kaufpreis von 300.000 Euro.

Besonders interessant sind Grundstücke in den Städten und Regionen:

  • Gotha
  • Eisenach
  • Erfurt
  • Weimar
  • Jena
  • Gera
  • Arnstadt

Gesucht werden unter anderem:

  • Baugrundstücke
  • Gewerbegrundstücke
  • größere Grundstücksflächen
  • Grundstücke für Wohn- oder Gewerbeprojekte
  • Grundstücke mit Altbestand
  • Entwicklungsflächen

Auch Grundstücke mit Sanierungsobjekten, Leerstand oder Projektentwicklungspotenzial können interessant sein.

Tippgeber gesucht

Sie kennen einen Eigentümer, der ein Grundstück mit Entwicklungspotenzial verkaufen möchte?

Für erfolgreiche Hinweise, die zu einem notariellen Kaufvertrag führen, zahlen wir eine Tippgeberprovision in Höhe von 1.000 Euro.

Konkretes Kaufinteresse vorhanden

Für passende Grundstücke liegt ein konkretes Kaufinteresse eines privaten Investors vor. Die Finanzierung geeigneter Objekte ist grundsätzlich gesichert.

Kontakt

RR Immobilien Gotha
Ronald Raßmann

Telefon: 0151 41350336
E-Mail: post@rr-immobilien-gotha.de

Gerne prüfen wir Ihr Angebot diskret und unverbindlich.

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