1. Hausverkauf in Erfurt gut vorbereiten

Ein Hausverkauf beginnt nicht erst mit dem Inserat. Eigentümer sollten zuerst klären, welche Unterlagen vorhanden sind, welcher Zustand realistisch bewertet werden muss und welche Zielgruppe für die Immobilie infrage kommt.

2. Realistische Preiseinschätzung statt Wunschpreis

Gerade bei Immobilien ist der Angebotspreis entscheidend. Ist der Preis zu hoch, bleibt das Objekt oft lange online. Ist er zu niedrig, verschenkt der Eigentümer möglicherweise Geld. Für die Wertermittlung spielen unter anderem Lage, Zustand, Grundstück, Wohnfläche, Baujahr, Modernisierungen und Vergleichswerte eine Rolle. Die ImmoWertV beschreibt unter anderem, dass für die Wertermittlung erforderliche Daten wie Bodenrichtwerte, Vergleichsfaktoren oder Sachwertfaktoren herangezogen werden können.

3. Energieausweis und Pflichtangaben beachten

Beim Verkauf ist der Energieausweis ein wichtiger Punkt. Der Verkäufer oder Immobilienmakler muss dem potenziellen Käufer den Energieausweis spätestens bei der Besichtigung vorlegen; wenn keine Besichtigung stattfindet, muss er unverzüglich vorgelegt werden, spätestens wenn der Käufer ihn verlangt.

Wenn bereits ein Energieausweis vorliegt und eine Immobilienanzeige in kommerziellen Medien geschaltet wird, müssen bestimmte Pflichtangaben daraus in der Anzeige enthalten sein.

4. Gute Fotos und klare Präsentation

Gerade in Erfurt gibt es viele Immobilienangebote. Deshalb sollte ein Haus nicht lieblos präsentiert werden. Gute Fotos, eine klare Beschreibung und ein ehrliches Exposé helfen, passende Interessenten anzusprechen.

5. Besichtigungen nicht dem Zufall überlassen

Besichtigungen sollten vorbereitet werden. Eigentümer sollten wissen, welche Fragen Käufer stellen können: Zustand der Heizung, Modernisierungen, Nebenkosten, Grundriss, Grundstück, mögliche Mängel oder Sanierungsbedarf.

6. Käufer prüfen und Verkauf sauber abwickeln

Nicht jeder Interessent ist automatisch ein geeigneter Käufer. Wichtig sind Seriosität, Finanzierungsnachweis und klare Kommunikation. Danach folgen Kaufvertragsentwurf, Notartermin und Übergabe.

7. Unterstützung durch RR Immobilien Gotha

RR Immobilien Gotha unterstützt Eigentümer nicht nur in Gotha, sondern auch in Erfurt, Eisenach und Westthüringen. Ronald Rassmann aus Gotha begleitet Eigentümer persönlich bei der ersten Einschätzung, der Vermarktung und den nächsten Schritten rund um den Immobilienverkauf.

Bei Maklerkosten kannst du allgemein bleiben: Bei Wohnungen und Einfamilienhäusern sieht das BGB vor, dass bei einer Maklertätigkeit für beide Parteien die Provision nur in gleicher Höhe vereinbart werden kann; wenn nur eine Partei den Maklervertrag abgeschlossen hat, muss diese mindestens in gleicher Höhe verpflichtet bleiben, wenn die andere Partei zur Zahlung beteiligt wird.

Sie möchten ein Haus in Erfurt verkaufen?

RR Immobilien Gotha unterstützt Sie persönlich bei der ersten Einschätzung und den nächsten Schritten. Nehmen Sie unverbindlich Kontakt auf – telefonisch, per Formular oder direkt per WhatsApp 015141350336