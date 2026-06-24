Ein Hausverkauf ist für viele Eigentümer kein alltägliches Thema. Oft stellt sich gleich zu Beginn die Frage: Wie lange dauert es eigentlich, bis ein Haus verkauft ist?

Eine pauschale Antwort gibt es nicht, denn die Dauer hängt von mehreren Faktoren ab. Lage, Zustand, Angebotspreis, Unterlagen, Nachfrage und Vermarktung spielen eine wichtige Rolle. Trotzdem lässt sich sagen: Ein gut vorbereiteter Hausverkauf dauert häufig mehrere Wochen bis einige Monate.

Realistische Zeitspanne beim Hausverkauf

Vom ersten Gedanken bis zum Notartermin können je nach Immobilie und Marktlage etwa 8 bis 16 Wochen vergehen. In manchen Fällen geht es schneller, in anderen dauert es deutlich länger.

Besonders schnell kann ein Verkauf laufen, wenn:

der Angebotspreis realistisch ist

alle Unterlagen vollständig vorliegen

gute Fotos und ein aussagekräftiges Exposé vorhanden sind

die Immobilie in gefragter Lage liegt

passende Käufer bereits vorhanden sind

Länger dauert es häufig, wenn wichtige Unterlagen fehlen, der Preis zu hoch angesetzt wurde, die Immobilie sanierungsbedürftig ist oder mehrere Eigentümer beteiligt sind.

Vorbereitung: 1 bis 3 Wochen

Bevor ein Haus überhaupt angeboten wird, sollte die Vorbereitung stimmen. Dazu gehören unter anderem:

erste Einschätzung des Immobilienwertes

Sichtung wichtiger Unterlagen

Prüfung des Energieausweises

Fotos und Objektbeschreibung

Überlegung zur passenden Vermarktungsstrategie

Gerade diese Phase wird oft unterschätzt. Wer hier sauber arbeitet, spart später Zeit und vermeidet unnötige Rückfragen.

Vermarktung und Interessentenphase: 4 bis 12 Wochen

Die Vermarktungsphase ist meist der längste Teil beim Hausverkauf. In dieser Zeit wird die Immobilie präsentiert, es gehen Anfragen ein, Besichtigungen werden durchgeführt und Interessenten stellen Fragen.

Wie lange diese Phase dauert, hängt stark vom Preis und der Nachfrage ab. Ein realistischer Angebotspreis sorgt meist für mehr passende Anfragen. Ein zu hoher Preis kann dagegen dazu führen, dass ein Haus lange online bleibt und später reduziert werden muss.

Besichtigungen und Käuferauswahl

Nach den ersten Anfragen folgen die Besichtigungen. Hier zeigt sich, welche Interessenten wirklich ernsthaftes Kaufinteresse haben.

Wichtig ist nicht nur, ob jemand interessiert wirkt. Entscheidend ist auch, ob die Finanzierung realistisch ist. Deshalb sollte vor dem Notartermin geklärt werden, ob der Käufer den Kaufpreis tatsächlich finanzieren kann.

Notartermin und Kaufabwicklung

Wenn sich Verkäufer und Käufer einig sind, wird der Kaufvertrag vorbereitet. Der Notar erstellt den Vertragsentwurf. Danach folgt der Beurkundungstermin.

Auch nach der Unterschrift ist der Verkauf noch nicht sofort vollständig abgeschlossen. Bis Kaufpreiszahlung, Übergabe und Grundbuchabwicklung erledigt sind, können weitere Wochen vergehen.

Was kann den Hausverkauf beschleunigen?

Ein Hausverkauf lässt sich nicht beliebig verkürzen, aber gut vorbereiten. Besonders hilfreich sind:

vollständige Unterlagen

realistischer Angebotspreis

gute Präsentation der Immobilie

klare Kommunikation mit Interessenten

professionelle Fotos

strukturierte Besichtigungen

Prüfung ernsthafter Käufer

Je besser die Vorbereitung, desto weniger Verzögerungen entstehen später.

Was kann den Verkauf verzögern?

Typische Gründe für Verzögerungen sind:

fehlender Energieausweis

unklare Eigentumsverhältnisse

Erbengemeinschaften

unrealistische Preisvorstellungen

fehlende Grundrisse oder Unterlagen

Sanierungsbedarf

unsichere Käuferfinanzierung

zu wenig Sichtbarkeit bei der Vermarktung

Gerade bei geerbten Immobilien oder älteren Häusern lohnt es sich, frühzeitig Ordnung in die Unterlagen zu bringen.

Hausverkauf in Gotha und Westthüringen

Auch in Gotha, Erfurt, Eisenach und Westthüringen hängt die Verkaufsdauer stark von Lage, Zustand und Preis ab. Ein gepflegtes Haus in guter Lage kann deutlich schneller Interessenten finden als eine Immobilie mit hohem Sanierungsbedarf oder unklarer Preisvorstellung.

RR Immobilien Gotha unterstützt Eigentümer bei der ersten Einschätzung, der Vorbereitung und der Vermarktung ihrer Immobilie. Ziel ist ein strukturierter Hausverkauf ohne unnötigen Stress.

Kann ein Makler den Hausverkauf beschleunigen?

Ein Haus lässt sich grundsätzlich auch privat verkaufen. Viele Eigentümer unterschätzen jedoch den Aufwand: Preisfindung, Unterlagen, Fotos, Exposé, Anfragen, Besichtigungen, Käuferprüfung und Abstimmung mit dem Notar kosten Zeit und erfordern Erfahrung.

Ein erfahrener Immobilienmakler kann den Verkaufsprozess strukturieren und die Immobilie professioneller vermarkten. Dazu gehören eine realistische Preiseinschätzung, eine ansprechende Präsentation, passende Vermarktungskanäle, die Vorauswahl ernsthafter Interessenten und eine klare Kommunikation während des gesamten Verkaufsprozesses.

Gerade wenn Eigentümer wenig Zeit haben, unsicher beim Preis sind oder den Verkauf nicht allein organisieren möchten, kann die Zusammenarbeit mit einem Makler sinnvoll sein. Ziel ist nicht nur ein schneller Verkauf, sondern ein Verkauf zu einem marktgerechten Preis und mit möglichst wenig unnötigem Stress.

RR Immobilien Gotha unterstützt Eigentümer in Gotha, Erfurt, Eisenach und Westthüringen persönlich bei der Vorbereitung, Vermarktung und Begleitung des Hausverkaufs.

Fazit: Wie lange dauert ein Hausverkauf?

Ein Hausverkauf dauert in vielen Fällen mehrere Wochen bis einige Monate. Wer frühzeitig wichtige Unterlagen sammelt, den Wert realistisch einschätzen lässt und die Immobilie professionell präsentiert, verbessert die Chancen auf einen zügigen und erfolgreichen Verkauf.

Sie möchten ein Haus in Gotha, Erfurt, Eisenach oder Westthüringen verkaufen?

RR Immobilien Gotha – Ronald Rassmann aus Gotha – unterstützt Sie persönlich bei der ersten Einschätzung und den nächsten Schritten.