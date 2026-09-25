Der Traum vom eigenen Hotel – Historischer Charme trifft sicheres Investment

Haben Sie schon einmal davon geträumt, Eigentümer eines traditionsreichen Hotels im Herzen einer historischen Region zu sein? Nicht als Baustelle oder vages Projekt, sondern als ein schon voll funktionsfähiges, etabliertes Objekt, das vom ersten Tag an für Sie arbeitet?

Im malerischen Amt Creuzburg – direkt am historischen Marktplatz gelegen, umgeben von der idyllischen Wera und den sanften Höhen des Thüringer Waldes – wartet eine ganz besondere Gelegenheit: Die Alte Posthalterei.

Was dieses Objekt so besonders macht:

Gesicherte Mieteinnahmen ab Tag eins: Das Haus ist bereits erfolgreich verpachtet (der Pachtvertrag läuft seit dem 01.06.2026). Sie müssen sich nicht um den operativen Start kümmern, sondern profitieren von monatlich gesicherten Erträgen.

Vielfältige Einnahmequellen: Das Objekt steht auf einem stabilen Fundament aus drei starken Säulen – dem florierenden Hotelbetrieb, dem Restaurant und dem gemütlichen Café sowie regelmäßigen Einnahmen aus Veranstaltungen.

Wachsende Rendite: Durch die stabile Vermietung und das organische Wachstum steigen die Einnahmen kontinuierlich an.

A-Lage: Direkt im Zentrum am Marktplatz von Amt Creuzburg zieht das historische Gebäude Besucher, Touristen und Einheimische magisch an.

Für wen ist das perfekt?

Dieses Objekt ist der ideale Volltreffer für Kapitalanleger und Investoren, die eine krisenfeste Anlage mit Geschichte suchen, aber auch für Visionäre, die schon immer von einem eigenen Hotelbetrieb geträumt haben, bei dem das Fundament bereits kerngesund steht.

Wie findest du diesen Aufbau? Das holt genau die emotionalen Punkte ab („Traum vom eigenen Hotel“) und verbindet sie direkt mit den harten wirtschaftlichen Fakten (verpachtet seit Juni, gesicherte Einnahmen, Top-Lage am Marktplatz).

Weitere Infos auf: Alte Posthalterei Amt Creuzburg – Historisches Anwesen – Hotel-Investitionsobjekt