Sie sind auf der Suche nach einer Gewerbeimmobilie mit Charakter, Geschichte und starkem Potenzial? Zum Verkauf steht die historische „Alte Posthalterei“ bei Eisenach. Dieses traditionsreiche Anwesen vereint Hotel, ein Restaurant mit 78 Sitzplätzen, ein Eiscafé mit 30 Sitzplätzen sowie einen großzügigen Biergarten, Außenbereich und eine Dachterrasse.

Das Objekt bietet mehr als nur eine solide Rendite: Das Hotel ist aktuell verpachtet, wobei sich die Pachteinnahmen jährlich steigern. Alle detaillierten Kennzahlen finden Sie direkt im Exposé. Ergänzt wird das Ertragskonzept durch eine ca. 65 m² große Wohnung im Obergeschoss, die sich flexibel zur Eigennutzung oder Vermietung eignet. Die monatliche Gesamtrendite setzt sich somit aus den Pachteinnahmen und den Mieteinkünften der Wohnung zusammen.

Top-Lage mit starkem Einzugsgebiet In den Sommermonaten im Biergarten entspannen oder das Eis genießen – und das in Bestlage nahe dem Werratal. Das geschichtsträchtige Haus liegt nur ca. 9 km von Eisenach entfernt, am Fuße der weltbekannten Wartburg (UNESCO-Welterbe). Urlauber erreichen die Region bequem per Auto oder Bahn. Der Hauptbahnhof Eisenach als ICE-Knotenpunkt ermöglicht eine unkomplizierte Anreise aus Frankfurt am Main, Dresden und ganz Deutschland.

Durch die Nähe zu Eisenach sowie die exzellente Anbindung an Bus und Bahn spricht die Alte Posthalterei ein breites und vielseitiges Publikum an:

Biker und Aktivurlauber

Geschäftsleute und Geschäftsreisende

Familien und Sonntagsausflügler

Wanderer und Busreisende

Sternegucker und Kulturinteressierte

Der Kaufpreis für die Alte Posthalterei liegt bei 1.200.000 Euro. Bei Interesse oder Fragen nutzen Sie einfach das Formular auf unserer Unterseite.