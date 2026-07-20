Wer ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück verkaufen möchte, steht oft vor der Frage: Soll ich einen Makler beauftragen – und wenn ja, mit welchem Auftrag?

Ein wichtiger Begriff dabei ist der Makleralleinauftrag. Viele Eigentümer haben davon schon gehört, wissen aber nicht genau, was dahintersteckt. Dabei kann ein klar geregelter Makleralleinauftrag für beide Seiten sinnvoll sein: Der Eigentümer weiß, wer sich verbindlich um den Verkauf kümmert, und der Makler kann die Immobilie gezielt, strukturiert und mit entsprechendem Einsatz vermarkten.

Was ist ein Makleralleinauftrag?

Bei einem Makleralleinauftrag beauftragt der Eigentümer einen bestimmten Immobilienmakler mit dem Verkauf der Immobilie. Anders als beim allgemeinen Maklerauftrag sollen nicht mehrere Makler gleichzeitig an derselben Immobilie arbeiten.

Der Vorteil: Es gibt einen festen Ansprechpartner, eine klare Vermarktungsstrategie und weniger Chaos bei Preis, Exposé, Besichtigungen und Interessentenkommunikation.

Gerade beim Verkauf von Häusern, Wohnungen oder Grundstücken ist ein strukturierter Ablauf wichtig. Unterschiedliche Makler mit unterschiedlichen Preisen, verschiedenen Exposés oder doppelten Inseraten können auf Käufer schnell unprofessionell wirken.

Allgemeiner Maklerauftrag oder Makleralleinauftrag?

Beim allgemeinen Maklerauftrag kann der Eigentümer mehrere Makler gleichzeitig beauftragen. Das klingt zunächst flexibel, führt aber häufig zu Problemen. Jeder Makler weiß, dass auch andere Anbieter am Objekt arbeiten. Dadurch ist der Einsatz oft geringer, weil unklar ist, ob sich die Arbeit am Ende überhaupt lohnt.

Beim Makleralleinauftrag ist das anders. Hier wird ein Makler gezielt beauftragt. Dadurch kann dieser den Verkauf besser planen, die Immobilie professionell präsentieren und Interessenten strukturiert betreuen.

Für Eigentümer bedeutet das: weniger Abstimmungsaufwand, einheitliche Kommunikation und eine klare Verantwortung.

Einfacher und qualifizierter Makleralleinauftrag

Beim einfachen Makleralleinauftrag darf der Eigentümer in der Regel keinen weiteren Makler beauftragen. Je nach Vereinbarung kann er aber selbst weiterhin einen Käufer finden.

Beim qualifizierten Makleralleinauftrag wird meist noch genauer geregelt, dass der Verkauf während der Laufzeit vollständig über den beauftragten Makler laufen soll. Auch eigene Interessenten des Eigentümers werden dann häufig an den Makler weitergeleitet, damit die Abwicklung einheitlich erfolgt. Die genaue Wirkung hängt immer vom konkreten Vertrag ab; die Unterscheidung zwischen einfachem und qualifiziertem Alleinauftrag wird auch in der Immobilienpraxis so beschrieben.

Für Eigentümer ist wichtig: Vor der Unterschrift sollte klar sein, welche Rechte und Pflichten bestehen, wie lange der Auftrag läuft und welche Leistungen der Makler übernimmt.

Warum ein Makleralleinauftrag sinnvoll sein kann

Ein Immobilienverkauf ist mehr als nur ein Inserat im Internet. Es geht um Bewertung, Unterlagen, Fotos, Exposé, Vermarktung, Anfragen, Besichtigungen, Käuferprüfung, Preisverhandlung und Vorbereitung des Notartermins.

Ein Makleralleinauftrag schafft dafür eine klare Grundlage.

Vorteile können sein:

ein fester Ansprechpartner

einheitlicher Angebotspreis

professionelle Vermarktungsstrategie

keine mehrfachen oder widersprüchlichen Inserate

strukturierte Besichtigungen

bessere Käuferprüfung

klare Kommunikation mit Interessenten

mehr Verbindlichkeit im Verkaufsprozess

Gerade bei Häusern oder geerbten Immobilien ist es hilfreich, wenn nicht mehrere Personen unkoordiniert am Verkauf arbeiten.

Was sollte im Makleralleinauftrag stehen?

Ein Makleralleinauftrag sollte verständlich und transparent formuliert sein. Wichtige Punkte sind zum Beispiel:

genaue Bezeichnung der Immobilie

Auftraggeber und beauftragter Makler

Laufzeit des Auftrags

vereinbarte Maklerprovision

Leistungen des Maklers

Umgang mit eigenen Interessenten des Eigentümers

Kündigungsmöglichkeiten

Vermarktungswege

Regelungen zu Exposé, Fotos und Unterlagen

Kommunikation während des Verkaufsprozesses

Bei Maklerverträgen über den Nachweis oder die Vermittlung eines Kaufvertrags über eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus ist nach § 656a BGB die Textform erforderlich. Das bedeutet: Solche Vereinbarungen sollten nicht nur mündlich getroffen werden.

Maklerprovision und gesetzliche Vorgaben

Beim Verkauf von Wohnungen und Einfamilienhäusern gelten besondere Regeln zur Verteilung der Maklerkosten. Wenn der Makler für beide Parteien tätig wird, können sich Käufer und Verkäufer nach § 656c BGB nur in gleicher Höhe zur Zahlung des Maklerlohns verpflichten.

Hat nur eine Partei den Maklervertrag abgeschlossen, ist eine Vereinbarung zur Kostenbeteiligung der anderen Partei nach § 656d BGB nur wirksam, wenn die Partei, die den Makler beauftragt hat, mindestens in gleicher Höhe zur Zahlung verpflichtet bleibt.

Eigentümer sollten deshalb vor Beauftragung genau klären, welche Provisionsregelung gilt und wie diese im Vertrag festgehalten wird.

Makleralleinauftrag schützt auch den Eigentümer

Viele Eigentümer sehen einen Makleralleinauftrag zuerst als Bindung. Tatsächlich kann er aber auch Schutz bieten.

Denn durch einen klaren Auftrag wird geregelt, was der Makler leisten soll. Der Eigentümer kann erwarten, dass die Immobilie nicht nur „nebenbei“ angeboten wird, sondern mit einer klaren Strategie vermarktet wird.

Dazu gehören zum Beispiel:

realistische Preiseinschätzung

hochwertige Objektpräsentation

gezielte Käuferansprache

Vorbereitung der Verkaufsunterlagen

strukturierte Besichtigungen

Rückmeldung zu Anfragen und Marktreaktionen

Begleitung bis zum Notartermin

Ein guter Makleralleinauftrag sollte also nicht nur Pflichten für den Eigentümer enthalten, sondern auch klar zeigen, welche Leistung der Makler erbringt.

Wann ist ein Makleralleinauftrag besonders sinnvoll?

Ein Makleralleinauftrag kann besonders sinnvoll sein, wenn:

ein Haus professionell verkauft werden soll

der Eigentümer wenig Zeit hat

die Immobilie nicht unkoordiniert beworben werden soll

ein realistischer Verkaufspreis wichtig ist

Besichtigungen und Anfragen entlastet werden sollen

Käufer vorher geprüft werden sollen

es mehrere Eigentümer oder eine Erbengemeinschaft gibt

eine diskrete Vermarktung gewünscht ist

Gerade bei größeren Immobilien, älteren Häusern, geerbten Objekten oder hochwertigen Immobilien ist eine klare Struktur oft besser als ein unverbindlicher Verkaufsversuch.

Makleralleinauftrag in Gotha und Westthüringen

Auch in Gotha, Erfurt, Eisenach und Mitteldeutschland ist ein Immobilienverkauf Vertrauenssache. Eigentümer möchten wissen, wer sich kümmert, wie die Immobilie präsentiert wird und welche Schritte als Nächstes folgen.

RR Immobilien Gotha setzt auf persönliche Beratung, klare Kommunikation und moderne Vermarktung. Ronald Rassmann aus Gotha unterstützt Eigentümer bei der ersten Einschätzung, der Vorbereitung und der strukturierten Vermarktung ihrer Immobilie. Für die Vermittlung von Luxusimmobilien sowie die Beauftragung besuchen Sie meine zweite Website:

https://exklusive-immobilien-thueringen.de

Ein Makleralleinauftrag kann dabei helfen, den Verkaufsprozess verbindlich und übersichtlich zu gestalten.

Fazit: Klare Vereinbarung statt Verkaufschaos

Ein Makleralleinauftrag schafft klare Verhältnisse beim Immobilienverkauf. Eigentümer haben einen festen Ansprechpartner, eine einheitliche Vermarktung und eine klare Struktur. Der Makler kann sich gezielt um Bewertung, Präsentation, Interessenten und Verkaufsabwicklung kümmern.

Wichtig ist, dass der Auftrag verständlich formuliert ist und beide Seiten wissen, welche Leistungen, Rechte und Pflichten vereinbart werden.

Sie möchten Ihr Haus, Ihre Wohnung oder ein Grundstück in Gotha, Erfurt, Eisenach oder Westthüringen verkaufen?

RR Immobilien Gotha – Ronald Rassmann aus Gotha – unterstützt Sie persönlich bei der ersten Einschätzung und den nächsten Schritten.