Sie suchen ein Haus, ein Mehrfamilienhaus oder eine interessante Kapitalanlage, finden aber auf den bekannten Immobilienportalen nicht das passende Objekt?

Als Immobilienmakler unterstütze ich nicht nur Eigentümer beim Verkauf ihrer Immobilie. Auch Kaufinteressenten, Kapitalanleger und Investoren können mich gezielt mit der Suche nach einer geeigneten Immobilie beauftragen.

Eine solche aktive Immobiliensuche erfolgt bei RR Immobilien Gotha auf Grundlage eines Makler-Suchauftrags.

Was ist ein Makler-Suchauftrag?

Bei einem Makler-Suchauftrag beauftragt der Kaufinteressent einen Immobilienmakler damit, gezielt nach Immobilien zu suchen, die seinem persönlichen Suchprofil entsprechen.

Dafür werden vor Beginn der Zusammenarbeit unter anderem die wichtigsten Kriterien festgelegt:

gewünschte Immobilienart

bevorzugter Standort oder Suchradius

Kaufpreis beziehungsweise verfügbares Budget

gewünschte Größe

Anzahl der Wohneinheiten

Zustand der Immobilie

bei Kapitalanlagen beispielsweise gewünschte Rendite

besondere Anforderungen des Käufers

Dadurch weiß ich als Makler genau, welche Immobilien für den jeweiligen Kunden tatsächlich interessant sind.

Warum erfolgt die gezielte Immobiliensuche nicht kostenlos?

Eine professionelle Immobiliensuche besteht aus wesentlich mehr als einer Suche auf den bekannten Immobilienportalen.

Je nach Suchauftrag recherchiere ich geeignete Immobilien, nutze mein Netzwerk, prüfe vorhandene Kontakte und kann gezielt Eigentümer ansprechen.

Gerade interessante Mehrfamilienhäuser, Anlageimmobilien oder hochwertige Immobilien werden nicht immer öffentlich auf den großen Portalen angeboten.

Ein Teil des Immobilienmarktes findet diskret statt.

Die gezielte Suche, Kontaktaufnahme, Prüfung und Vermittlung sind professionelle Maklerleistungen. Deshalb erfolgt eine aktive Immobiliensuche bei RR Immobilien Gotha nur mit einem entsprechenden Makler-Suchauftrag.

Maklerprovision grundsätzlich im Erfolgsfall

Im Makler-Suchauftrag werden auch die Konditionen der Zusammenarbeit transparent vereinbart.

Grundsätzlich ist meine Maklerprovision erfolgsabhängig. Das bedeutet: Kommt aufgrund meiner Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit der entsprechende Immobilienkauf zustande, entsteht die vereinbarte Maklerprovision.

Damit wissen beide Seiten bereits vor Beginn der Zusammenarbeit, welche Leistungen vereinbart sind und welche Konditionen im Erfolgsfall gelten.

Besonders interessant für Kapitalanleger und Investoren

Ein Makler-Suchauftrag kann besonders für Kapitalanleger und Investoren interessant sein.

Gesucht werden beispielsweise:

Mehrfamilienhäuser

Wohn- und Geschäftshäuser

Wohnanlagen

vermietete Eigentumswohnungen

Gewerbeimmobilien

Hotels und gastronomische Immobilien

Entwicklungsobjekte

hochwertige und exklusive Immobilien

Dabei können neben dem Kaufpreis beispielsweise auch die Anzahl der Wohneinheiten, die aktuelle Jahresnettokaltmiete, der Vermietungsstand, Leerstände oder Entwicklungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Zugang zu Immobilien außerhalb der öffentlichen Vermarktung

Nicht jeder Eigentümer möchte seine Immobilie sofort öffentlich im Internet anbieten.

Gerade bei Mehrfamilienhäusern, Kapitalanlageimmobilien oder hochwertigen Objekten kann eine diskrete Vermarktung gewünscht sein.

Für vorgemerkte Investoren und Kaufinteressenten können deshalb auch Immobilien interessant werden, die noch nicht auf Immobilienportalen veröffentlicht wurden.

Ein konkreter Suchauftrag ermöglicht es mir außerdem, gegenüber Eigentümern gezielt aufzutreten:

Ich suche nicht irgendeinen Käufer – sondern habe einen konkreten Kaufinteressenten mit einem definierten Suchprofil.

Das kann insbesondere bei einer diskreten Immobilienvermittlung ein entscheidender Vorteil sein.

Suchauftrag statt unverbindlicher Immobiliensuche

Natürlich können Kaufinteressenten ihr grundsätzliches Suchprofil bei RR Immobilien Gotha hinterlegen.

Eine aktive und gezielte Suche in Ihrem Auftrag beginnt jedoch erst nach Abschluss eines Makler-Suchauftrags.

Denn wenn ich als Immobilienmakler gezielt für einen Kunden recherchiere, Eigentümer kontaktiere, mein Netzwerk aktiviere und Immobilien vermittle, handelt es sich um eine professionelle Dienstleistung.

Klare Vereinbarungen schaffen dabei Transparenz für beide Seiten.

Sie suchen eine Immobilie?

Sie suchen aktuell eine Immobilie in Gotha, Erfurt, Eisenach, Sömmerda oder einer anderen Region in Thüringen?

Oder suchen Sie als Kapitalanleger gezielt nach einem Mehrfamilienhaus beziehungsweise einer renditestarken Anlageimmobilie?

Dann senden Sie mir gerne Ihr persönliches Suchprofil.

Nach einem ersten Gespräch können wir gemeinsam festlegen, ob ein Makler-Suchauftrag für Ihre Immobiliensuche sinnvoll ist.

RR Immobilien Gotha – Immobilien professionell suchen, finden und vermitteln.