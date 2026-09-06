Sie wohnen in Freiburg im Breisgau und Umgebung und kennen jemanden in Ihrer Nachbarschaft, der sein Haus, ein Mehrfamilienhaus, ein Grundstück oder eine Gewerbeimmobilie verkaufen möchte?

Werden Sie jetzt Tippgeber bei R & R Immobilien und kassieren Sie bis zu 5.000 € Prämie!

Ihre Vorteile als Tippgeber:

Attraktive Belohnung: Sie erhalten eine Prämie von bis zu 5.000 €, die nach erfolgreichem Verkauf per Banküberweisung direkt an Sie ausgezahlt wird.

Schnelle Vermittlung: Immobilien werden bei R & R Immobilien in der Regel innerhalb von 4 bis maximal 8 Wochen verkauft (in Ausnahmefällen sogar schneller). Das sorgt für schnelle Klarheit für alle Beteiligten.

Mehrfach profitieren: Sie kennen gleich mehrere Personen, die verkaufen möchten? Umso besser! Wer mehr als eine Immobilie empfiehlt, kann sich eine zusätzliche Prämie verdienen.

Wo lässt sich heutzutage noch so schnell und unkompliziert Geld verdienen?

Halten Sie beim nächsten Spaziergang oder unterwegs in Freiburg die Augen offen. Oft weiß man im Bekanntenkreis, in der Verwandtschaft oder in der Nachbarschaft genau, wer demnächst umziehen oder verkaufen möchte.

So einfach machen Sie mit:

Haben Sie ein passendes Objekt im Kopf und möchten als Tippgeber loslegen? Trauen Sie sich und tragen Sie einfach Ihre Kontaktdaten sowie die Immobiliendaten ins Kontaktformular ein. Wir melden uns zeitnah bei Ihnen!